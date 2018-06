Wapenarsenaal gevonden in Roosendaal: raketwerper, kruisbogen, negen bijlen en munitie

In Roosendaal werd een enorm wapenarsenaal gevonden. (foto: politie)

ROOSENDAAL - In Roosendaal is bij een huiszoeking een enorm wapenarsenaal gevonden. Het gaat onder meer om een raketwerper, patroonmagazijnen, een luchtbuks, negen bijlen, twaalf messen en twee honkbalknuppels. Ook werden hulzen van verschillende kalibers en twee kruisbogen gevonden. Er was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen mensen opgepakt.

De politie doorzocht het huis aan de Bosstraat na een anonieme tip over een hennepkwekerij. Die bleek ook aanwezig, want de politie vond hennepresten, afvoerbuizen en droogrekken.

Er werd ook een pand aan de Wouwbaan doorzocht, maar daar werd niets gevonden.