Vrouw komt met scootmobiel onder vrachtwagen in Waalwijk

WAALWIJK - Een vrouw in een scootmobiel is vrijdagmiddagop de Ambrosiusweg in Waalwijk onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat gebeurde rond één uur.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet duidelijk. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Volgens omstanders was de chauffeur flink geschrokken.

De politie doet onderzoek.