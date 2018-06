Gedenkteken voor doodgereden Iris (14) langs Stokhasseltlaan in Tilburg

TILBURG - Familie en vrienden van de in 2015 overleden Iris van der Landen uit Loon op Zand hebben vrijdag langs de Stokhasseltlaan in Tilburg een gedenkteken geplaatst. Het meisje overleed bij een ongeluk in de vroege avond van 12 september 2015.

Iris werd aangereden door de 32-jarige Sam W. uit Capelle aan den IJssel. W. reed met hoge snelheid door Tilburg. Onderweg negeerde hij meerdere rode verkeerslichten en haalde snelheden van boven de 200 kilometer per uur. Op de Stokhasseltlaan schepte hij Iris. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Tijdens de rechtszitting sprak de rechter van ‘zeer ingrijpend leed’. “Een meisje met een leven voor zich is uit het leven weggerukt”, zei de rechter. De automobilist werd veroordeeld tot zes jaar cel en een maximale rijontzegging van tien jaar.