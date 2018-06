Toiletwagen gestolen in Eindhoven, verhuurder staat paf

GOIRLE - Een opmerkelijke oproep op Facebook: Verhuurbedrijf Antonis is op zoek naar een van hun toiletwagens. Die werd in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen in de Eindhovense wijk Woensel.

Wat moet een dief nu met een toiletwagen? Eigenaar Paul Antonis vraagt zich dat ook af. "Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. We hebben aangifte gedaan bij de politie. Het kan zijn dat de dieven de toiletwagen naar het buitenland brengen. Of ze maken er een caravan van."

Op internet staan de huurprijzen van de toiletwagens. Per dag kost zo'n wagen tussen de vijftig en honderdvijftig euro. Maar dat de dieven de wagen zullen verhuren is onwaarschijnlijk. De eigenaar is erop gebrand om zijn wagen terug te krijgen. Antonis: "We gaan de videobeelden bekijken, hopelijk levert dat iets op."

Wie weet waar de toiletwagen staat, kan zich melden bij het verhuurbedrijf.