Ontelbare vliegen maken het leven zuur van de inwoners van Mariahout

MARIAHOUT - Al voor het derde jaar op rij is er een vliegenplaag in een buitenwijk van Mariahout. Ontelbare vliegen maken het leven van de bewoners zuur. Vooral diegenen aan de Vossenberg moeten het ontgelden. De familie Leenders zit noodgedwongen drie weken binnen.

In de zon van de zomer genieten, dat gaat echt niet voor de familie Leenders want voordat ze het weten zitten ze onder de vliegen. Ook de tuinstoelen zitten vol met kleine zwarte beestjes. Dagelijks veegt Jos Leenders vele vliegenlijkjes bij elkaar. Maar d'r komt geen einde aan. Leenders: "Het is niet meer om te leven zo, het is één grote puinhoop, bah!"

In april en juni ziet het letterlijk zwart van de vliegen. En dat al drie jaar lang. Bewoners moeten in die tijd hun leven flink aanpassen. Jos Leenders: "Maar dit is wel het hoogtepunt, zo erg hebben we het nog niet meegemaakt." Hij wijst naar zijn tuinstoelen. "Kijk hier maar, vol met vliegen. Je kunt hier niet meer liggen. Eigenlijk kunnen we niks meer, alleen binnen blijven."

Het is niet duidelijk waar al die vliegen vandaan komen. In andere gebieden met vliegenplagen, zoals in De Rips, wordt er gewezen naar een nertsenfokkerij. In de buurt van het gezin is er een fokkerij maar ook een mestbedrijf. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen waar de vliegen precies vandaan komen.

De gemeente Laarbeek was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.