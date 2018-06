Hectisch schema voor bokser Max van der Pas: 'Mogelijk zes partijen in een week tijd'

EINDHOVEN - Het zijn drukke tijden voor Max van der Pas. De 25-jarige bokser uit Elsendorp hoopt zich dit weekend in Maastricht te kronen tot Nederlands kampioen in de A-klasse en aast al een paar dagen later in Duitsland op de titel in de Chemie Pokal.

Van der Pas bokst zaterdag in Maastricht de halve finale van het NK boksen tegen nieuwkomer Sayed Hamed Quubadi en mag bij winst een dag later strijden om zijn derde nationale titel in de gewichtsklasse tot 75 kilogram. Ook de twee andere kanshebbers op de titel - Derek Konadu en Zakaria Elhaij - zijn stuk voor stuk onbekende boksers voor Van der Pas.

"Ik boks in Maastricht tegen jongens die nieuw zijn in mijn klasse en niets te verliezen hebben", zegt Van der Pas. "Ik ga ervan uit dat ik de titel pak, maar ik zal het niet cadeau krijgen. Die jongens maken niet voor niets een snelle opmars in het boksen. Ik zal scherp moeten zijn."

Wereldbekerwedstrijd

Van der Pas, die in de A-klasse in 2016 en 2017 Nederlands kampioen werd en daarvoor vijf keer eerder Nederlands kampioen werd, staat een paar dagen na het NK alweer in het Duitse Halle in de ring tijdens de Chemie Pokal, een wereldbekerwedstrijd over vier dagen. Bij een succesvol toernooi heeft hij in een mum van tijd vier extra partijen in de benen.

"Het kan dus zomaar zijn dat ik zes partijen boks in een tijdsbestek van een week", zegt Van der Pas. "Dat is uiteraard pittig en een behoorlijke aanslag op mijn fysieke gesteldheid. Maar ik heb er de voorbije weken rekening mee gehouden. Ik heb de laatste weken extra rustmomenten ingebouwd en de trainingen korter en intensiever gemaakt. Maar ideaal is het niet."





Tokio 2020

Hoe geweldig eventuele successen in Maastricht en Duitsland de komende week ook zullen smaken, de échte uitdaging voor Van der Pas is uitblinken tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dáár wil de Elsendorper koste wat kost een medaille winnen, zeker na zijn mislukte missie om dat op de Spelen van Rio in 2016 te doen. Dat evenement liep hij mis omdat hij werd uitgeschakeld tijdens het kwalificatietoernooi.

Van der Pas: "Tokio lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Alles staat nu al in het teken van dat toernooi. Mijn hele trainings- en wedstrijdschema is erop gericht dat ik niet te vroeg ga pieken, zoals in de aanloop naar de Spelen van Rio. In 2015 won ik alles, maar in 2016 ging het ineens een stuk moeizamer. Dat mag me nu niet meer overkomen."

Medaille

Van der Pas droomt al stiekem van een medaille in Tokio. De kleur maakt hem niet uit. "Natuurlijk is goud de mooiste kleur, maar in mijn gewichtklasse is het supermoeilijk de gouden plak te winnen. In de koningsklasse komt alles samen: kracht, conditie, snelheid, tactiek en techniek. Niet voor niets heeft Nederland al sinds 1928 geen olympische bokstitel meer veroverd. De concurrentie is enorm."

Ondernemerschap op lager pitje

Van der Pas kan zich waarschijnlijk vanaf eind 2019 richten op kwalificatietoernooien voor de Spelen. Tot die tijd wil hij vooral ook veel ervaring opdoen in internationale wedstrijden en veel meetrainen met internationale topboksers. Zijn activiteiten als ondernemer - Van der Pas geeft clinics en bokstrainingen en is werkzaam als personal trainer - zullen dan op een wat lager pitje komen staan.

"Af en toe is de combinatie tussen ondernemerschap en topsport behoorlijk intensief. Voor mij wordt het belangrijk om daar een goede balans in te vinden. Uiteindelijk zal ik richting Tokio meer tijd stoppen in het boksen. Topsporter ben ik maar even, ondernemer kan ik nog de rest van mijn leven zijn. Maar na de Chemie Pokal is het eerst tijd voor vakantie. Want de komende week wordt een aanslag op mijn lichaam."