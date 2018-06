Rino uit Bavel vecht voor zijn jongerenopvang Ariba

BREDA - In het buitengebied van Bavel staat een oud huis met een enorme tuin. Dit is de thuisbasis van stichting Ariba. Jongeren die extra aandacht nodig hebben, worden hier opgevangen door Rino Driessen. Maar de opvang wordt bedreigd. De gemeente Breda zou op deze plek een bedrijventerrein willen bouwen.

Licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen naar hartenlust sleutelen aan motoren, knutselen met hout of een van de vele dieren verzorgen. Voor buitenmensen is Ariba een waar paradijs.

Hier komen jongens die op school niet kunnen aarden, zoals Robin en Joël. Beide jongens hebben hier dagelijkse taken zoals de paardenstallen uitmesten en varkens eten geven. Werken op Ariba geeft ze structuur en leert ze verantwoordelijkheid.

Rino Driessen is de hele dag in touw met 'zijn mannen'. Ze zijn gek op hem.



Puinzooi

Een paar jaar geleden startte Driessen zijn dagbesteding in Bavel. Stichting Ariba begon rond 2015 in een oud kraakpand. Twee jaar daarvoor had Rino de sleutel van het pand gekregen. "Het was een grote puinzooi. De ruiten lagen eruit, alle elektra was weg. Ik heb dag en nacht gewerkt om het huis op te knappen."

Driessen kreeg geen subsidie voor de verbouwing maar betaalde alles uit eigen zak.

Zijn aanpak slaat aan. Ariba staat bij hulpverleners bekend als een prima dagbesteding. De stichting heeft van ouders mooie referenties gekregen. Stichting Ariba voldoet aan alle regels van de gemeente Breda.



In februari hoorde Driessen van een wethouder dat hij daarom de komende jaren in Bavel mocht blijven. Ook zou de huur worden verminderd. Maar van deze belofte kwam niets terecht toen een nieuw college de touwtjes in handen kreeg.

Driessen: 'Ik weet niets. Mag ik blijven of niet? De gemeente zou hier een industrieterrein willen hebben, hoorde ik, maar ik wacht al wekenlang op duidelijkheid."

Tegenslag

Het sluiten van Ariba in Bavel zou de zoveelste tegenslag zijn in het leven van Rino Driessen. In 1996 raakte hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Hij zat als bijrijder in een auto die met zeer hoge snelheid over de A16 scheurde. Driessen was na een lange dag werken in slaap gedommeld toen de bestuurder tegen een vrachtwagen reed. Hij raakte zwaargewond en kon daarna zijn werk als slager niet meer oppakken.



In 2004 brandde zijn café in Wagenberg tot de grond toe af. Door alle onzekerheid ging ook het huwelijk van Driessen kapot. Steeds wist hij zijn leven weer op te bouwen.

Ariba is zijn levenswerk. Als Driessen over zijn jongens praat, springen de tranen hem in de ogen."De glimlach van die jongens is het mooiste wat er is. Ik zie ze hier groeien."



De lokale SP is woedend op het nieuwe college. Ze vinden dat de bestuurders flink de fout in zijn gegaan.

Een online petitie moet ervoor zorgen dat het college van gedachten verandert en de dagbesteding van Driessen laat zitten waar die zit. Honderden mensen hebben de petitie al getekend.

Geen definitieve plannen

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het contract met Ariba verlengd tot 1 mei 2019. Het huurcontract met Ariba is tijdelijk omdat de gemeenteraad eind 2013 een plan heeft aangenomen voor het gebied. Daar zou dan ook een bedrijventerrein in kúnnen voorkomen.

De gemeente benadrukt dat er geen nieuw besluit is genomen.