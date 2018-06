Marianne Vos weer helemaal de oude met topklassering in Women's Tour

ROYAL LEAMINGTON SPA - Marianne Vos is vrijdag als derde geëindigd in de derde etappe van de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië. Ze legde het in een sprint af tegen Sarah Roy uit Australië. De Italiaanse Giorgia Bronzini was ook iets sneller en finishte als tweede.

Vos staat nu tweede in het algemeen klassement, op zestien seconden van de Amerikaanse Coryn Rivera. Eva Buurman eindigde als achtste in een etappe over 151 kilometer van Atherstone naar Royal Leamington Spa. Amy Pieters werd negende.

Hersteld van sleutelbeenbreuk

Vos sprintte donderdag in de tweede etappe naar de tweede plaats. De 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling viert in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.

Vos eindigde woensdag als zesde in de eerste etappe van de rittenkoers die tot en met zondag duurt.