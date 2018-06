Schoonmakers trakteren winkelend Den Bosch op swingende flashmob

DEN BOSCH - Nietsvermoedend slenteren winkelende Bosschenaren vrijdagmorgen rond in winkelcentrum Arena. Het is warm en nog niet erg druk. Maar dan rijdt klokslag kwart over 12 een schoonmaakbusje het pleintje op. En klinkt vanuit dat busje steeds hardere muziek.

Dat is het moment waarop het winkelend publiek stil blijft staan. Ze zijn getuige van een flashmob, een groep mensen die ineens op een openbare plek samenkomt en en iets geks doet. Deze flashmbob werd uitgevoerd door een bont gezelschap van schoonmakers aangevuld met meer professionele dansers.

Aanleiding is de Dag van de Schoonmakers. 'Dit is mijn cadeautje aan al die harde werkers die ervoor zorgen dat onze kantoren, treinen, bussen, stations en wat niet meer, schoon blijven," zegt Andy de Mey. Hij is zelf treinschoonmaker, maar in zijn vrije tijd een fanatiek danser. Voor zijn collega's maakte hij de Dust Dance. Die is nadrukkelijk geinspireerd op de dagelijkse activiteit van veel schoonmakers: vegen en dweilen.









Andy zet de dans zelf in, samen met Diede Vermeesch met wie hij de choreografie maakte. "Schoonmaakwerk is eerlijk werk, soms een beetje laag bekeken, dus dit is onze manier om onze waardering uit te spreken voor alle schoonmakers." Bovendien, zegt hij, is goed bewegen belangrijk om lang fit en gezond te blijven. "We worden allemaal ouder, dus je moet zoveel mogelijk in beweging blijven."





Schoonmakers die de Dust Dance al hadden ingestudeerd durfden zich aanvankelijk niet aan te sluiten bij het dansende duo Andy-Diede. Dus zet de muziek opnieuw in. En met veel geklap en kreetjes staat er al snel een behoorlijk gezelschap vrijwel synchroon te dansen.













"Die meneer in zijn beige pak heeft het duidelijk nog niet veel gedaan," merkt een toeschouwer op. "De anderen dansen veel soepeler." Zelf voelde hij niet de behoefte om mee te gaan doen. "Ik kan helemaal niet dansen." Dat het om een flashmob ging had hij al door toen hij her en der professionele camera's zag en een busje op een plaats waar normaal gesproken niet geparkeerd wordt. "Heel erg onzichtbaar was het niet."

Een mevrouw die vlakbij zat te lunchen werd er wel door verrast. "Ik dacht: wat is hier aan de hand?". "Het is erg leuk!"