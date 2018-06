Auto vliegt uit de bocht en komt vast te zitten in heg [VIDEO]

BEST - De Oirschotseweg in Best werd vrijdagmiddag opgeschrikt door een opmerkelijk ongeluk. Een automobilist vloog daar uit de bocht, maar werd gered door een grote heg langs de weg.

De auto kwam op zijn kant in het bladerdek terecht en kon geen kant meer op. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Hoe de automobilist de controle kon verliezen is onduidelijk.