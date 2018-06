Oost-Brabant krijgt 115 agenten erbij van minister

In totaal komen er in Oost- en West-Brabant 250 agente bij

EINDHOVEN - Politiedistrict Oost-Brabant krijgt er zo’n 115 agenten bij dit jaar. Het kabinet investeert 291 miljoen euro om het poliltiekorps in Nederland te versterken. In totaal komen er in het hele land ruim 1.100 agenten bij.

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie maakte dat vrijdagmiddag bekend. Hij wil versterking van de opsporing, verbetering van de ICT-ondersteuning en uitbreiding van de formatie met digitaal experts, data-analisten, financieel rechercheurs en agenten in de wijk.

Eerder werd al bekendgemaakt dat politiedistrict Zeeland en West-Brabant er 135 agenten bij krijgt. Dat is een stuk meer dan in bijvoorbeeld Amsterdam, waar maar 60 nieuwe agenten ingezet gaan worden.