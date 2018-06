Justitie gaat telefoontaps verwijderen na eis van Brabants Dagblad

DEN BOSCH - Justitie gaat de afgeluisterde gesprekken tussen een verdachte en een verslaggever van het Brabants Dagblad verwijderen uit het strafdossier over het zogeheten 'burgemeesterslek'. Daarmee komt het Openbaar Ministerie tegemoet aan de eis van de krant.

Het Brabants Dagblad had eerder een kort geding aangekondigd tegen Justitie over de telefoontaps. Justitie had tot vijf uur vrijdagmiddag de tijd gekregen om de afgeluisterde telefoongesprekken te verwijderen uit het strafdossier. Maar het Openbaar Ministerie gaf daar aanvankelijk geen gehoor aan.

Even na klokslag vijf uur, bleek Justitie alsnog overstag te gaan. Dat maakte de krant bekend via haar website. Het Brabants Dagblad is van mening dat het aftappen van gesprekken met journalisten indruist tegen het recht op bronbescherming. Justitie is het daar niet mee eens, zo liet het donderdag in een persbericht weten.

Onwil

De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Lucas van Houtert, zegt in de eigen krant dat hij tevreden is over de uitkomst. Tegelijkertijd zet hij vraagtekens bij de onwil die het Openbaar Ministerie heeft getoond in de hele kwestie.

Jos van de Ven, verslaggever van het Brabants Dagblad, publiceerde vorig jaar juli zeer gedetailleerd over de benoeming van de nieuwe Bossche burgemeester. Zo werd bekend dat Jan Hamming (PvdA), de eerste keuze was om Ton Rombouts op te volgen. Maar Hamming koos voor Zaanstad waarna Jack Mikkers (VVD) in beeld kwam.

Ambtsmisdrijf

De publicatie was voor de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk (CDA) aanleiding om aangifte te doen. Het lekken over een benoemingsprocedure van een burgemeester is een ambtsmisdrijf.

Na een strafrechtelijk onderzoek hield Justitie twee verdachten aan; raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son, beiden uit Rosmalen.