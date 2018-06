Wat gebeurde er bij ernstige aanrijding op Eisenhowerlaan? Politie sluit weg af voor reconstructie

EINDHOVEN - De politie sluit de Eisenhowerlaan, de belangrijke verbindingsweg tussen Helmond en Eindhoven, komende maandag meerdere uren af voor een reconstructie. Deze moet meer duidelijkheid geven over een aanrijding waarbij een 45-jarige Eindhovense vrouw zwaargewond raakte.

De vrouw werd op zes januari van dit jaar met haar fiets geschept door een donker gekleurde auto. De auto reed door na het ongeluk en werd later gevonden door de politie. De bestuurder van de auto – die zich een dag later meldde - is inmiddels op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

Tweede verdachte

Later werd ook vastgesteld dat er ook een zwarte BMW bij het ongeluk was betrokken. Na onderzoek op de auto werd een 26-jarige man uit Venray aangehouden. De aanrijding werd eerder al uitgebreid behandeld in Opsporing Verzocht

LEES OOK: Ernstige aanrijding in Eindhoven in Opsporing Verzocht: tweede verdachte aangehouden

Met de reconstructie hopen onderzoekers te weten te komen hoe hard de betrokken auto’s reden. De reconstructie zal om acht uur in de avond beginnen en meerdere uren duren.