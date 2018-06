Leeuwen van de Atlas zitten diep in de harten van Brabantse Marokkanen

Optimisme in Eindhoven over het Marokkaanse elftal.

EINDHOVEN - Brabanders met Marokkaanse wortels kijken met grote belangstelling naar het WK-voetbal in Rusland. Marokko doet, in tegenstelling tot Oranje, wél mee aan het mondiale voetbaltoernooi. En ze vieren dat. Met thee, suiker en koekjes.

Hoewel ze vaak met een Brabantse tongval praten, zitten 'De leeuwen van de Atlas', diep in de harten van de Marokkaanse voetbalfans in de provincie. Bij de uitgang van de moskee in Eindhoven heerst na het vrijdagmiddaggebed een opgetogen sfeer.

Op het einde van de vastentijd viert de Islamitische gemeenschap van donderdag op vrijdag het Suikerfeest. En daar komt nog eens een WK-duel bij van Marokko tegen Iran. "Hier hebben we twintig jaar op moeten wachten", herinnert een enthousiaste fan zich.

Zonnepitten

Aan zelfvertrouwen geen gebrek. "6-0, 5-0", klinken de voorspellingen in de Kruisstraat van Eindhoven. In 'mini-Marokko' komen families en vriendengroepen bij elkaar om de wedstrijd te bekijken. "We doen dat niet met bier en pinda's maar met zoete muntthee, zonnepitten en koekjes", zegt een van de fans.









Volgens Mohamed Rayhi kan Marokko zomaar uitgroeien tot de verrassing van het WK-toernooi. Een plek in de finale durft de voetballer van profclub NEC (nog) niet te voorspellen. "Maar we kunnen zeker ver komen."

De werkelijkheid pakt voorlopig anders uit. In de laatste minuut van de wedstrijd kopt een Leeuw van de Atlas de bal keihard in de eigen goal. Tot afgrijzen van hun fans in Brabant.

