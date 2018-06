PSV houdt serieus rekening met vertrek Phillip Cocu: Mark van Bommel zou opvolger moeten worden

EINDHOVEN - Mark van Bommel zou de nieuwe hoofdtrainer van PSV moeten worden als Phillip Cocu vertrekt. De huidige coach van de landskampioen staat in de belangstelling van de Turkse topclub Fenerbahçe.

Verschillende media, waaronder Voetbal International en het Eindhovens Dagblad, beweren dat zaakwaarnemer Rob Jansen vandaag al met Fenerbahçe heeft gesproken. De 47-jarige oefenmeester zou open staan voor een dienstverband in Turkije.

Ideale opvolger

PSV zou serieus rekening houden met het vertrek van de langstzittende coach in de eredivisie. Van Bommel, oud-speler van onder meer PSV, Bayern München en FC Barcelona, zou de opvolger moeten worden van Cocu.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.



Van Bommel was het afgelopen jaar eindverantwoordelijke bij PSV O19 en werd meteen kampioen. Eerder was de oud-middenvelder al assistent-trainer van Oranje O17 en Saudie Arabië. Op dit moment is Van Bommel in Rusland waar hij Bert van Marwijk assisteert bij het Australische nationale elftal.

Overeenkomsten

Ook Phillip Cocu begon net als Van Bommel als trainer van PSV O19. Zo'n zelfde scenario had Van Bommel ook in zijn hoofd. Cocu begon in 2013 als trainer van PSV met de Champions League-voorronde tegen Zulte Waregem en ook voor Van Bommel ligt dat scenario in het verschiet.

LEES OOK: PSV-coach Cocu is kandidaat nummer één voor Turkse topclub Fenerbahçe

Van Marwijk zou volgens de geruchten ook toetreden tot de technische staf van PSV mocht Van Bommel de nieuwe hoofdtrainer worden. Wat precies zijn rol zou gaan worden, is nog niet bekend.