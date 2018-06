'Er komt nog even een vrije trap', voetbaldrama Marokko rechtstreeks op Omroep Brabant

SON - Voor presentator Kristian Westerveld van Omroep Brabant is het een radiomoment om van te dromen. Voor voetbalfan Mohamed Rayhi een afgrijselijke nachtmerrie. Westerveld: "We pakken nog even die vrije trap mee." En dan is het stil. Heel stil. "Oh nee", klinkt het in de verte.

Westerveld had Eindhovenaar Rayhi, profvoetballer (NEC) en fan van het Marokkaanse elftal rechtstreeks in zijn programma Afslag Zuid. Aanleiding was het WK-duel in Rusland tussen Marokko en Iran. Net op het moment dat de presentator het interview wil afronden, krijgt het telefoongesprek een bijzondere tragische wending.

Tegenstander Iran krijgt net een vrije trap. "Er komt nog even een vrije trap, kijken wat daar mee gebeurd", stelt Westerveld voor. Hij heeft nauwelijks de woorden uitgesproken of het is een doelpunt. Nota bene een eigen goal door Bouhaddouz. De ongelukkige speler van Marokko kopt de bal uit de vrije trap snoeihard voorbij zijn eigen doelman.

'Oh nee'

Op de klok staan negentig plus vijf minuten blessuretijd. Einde wedstrijd, einde uitzending. "Oh nee", stamelt Mayhi nog in de verte.



Westerveld: "Ik hoorde het ineens erg stil worden aan de andere kant van de lijn. Triest. Dat gun je geen enkele voetbalsupporter om zo te verliezen."

