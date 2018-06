Verdachte bommelding Den Bosch blijkt een verwarde man en wordt opgenomen

DEN BOSCH - De verdachte van een bommelding in de trein wordt op korte termijn in vrijheid gesteld. Justitie bekijkt nog of de man voor de rechter komt. Het gaat om een verwarde man. Hij wordt gedwongen opgenomen. Dat heeft justitie vrijdagavond bekendgemaakt.

De verdachte zat donderdagavond in de trein en vertelde dat hij een bom bij zich had. Een getuige gaf dat door aan de politie die daarop direct veiligheidsmaatregelen trof.



De man werd even later aangehouden op het station van Den Bosch en er werd een uitgebreid onderzoek opgestart. De spullen die de man bij zich had zijn onderzocht en daaruit zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de man daadwerkelijk van plan was een bom tot ontploffing te brengen.

