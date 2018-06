Sezer en Furkan doen mee aan Men Universe: 'We maken dubbel kans'

HELMOND - Sezer Özdemir (22) en Furkan Özturk (23) uit Helmond staan zaterdag in Rotterdam in de finale van Men Universe. En ze hebben allebei een dubbele kans om de internationale finale te halen.

De mannen zijn allebei druk bezig, de dag voor de grote finale. Furkan komt net van de kapper af en is thuis, in Helmond, als Omroep Brabant hem spreekt. Hij doet voor de eerste keer mee aan zo’n wedstrijd. “Ik vind het een leuke uitdaging en ik vind het leuk om op de foto te gaan en op de catwalk te lopen”, vertelt hij. “Heel veel ervaring heb ik niet, maar ik heb er hard voor getraind.”

Trainen

Furkan stond de afgelopen vijf maanden meerdere keren per week in de sportschool. “Helaas brak ik mijn hand, dat was wel even een tegenslag. Maar ik ben blijven sporten. Dan koos ik gewoon een andere manier om te trainen.” Ook Sezer heeft de afgelopen maanden veel getraind. “Het is niet alleen maar lichamelijk, je moet heel je denkwijze aanpassen. Sporten, gezond eten en op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld.” Hij heeft al wel wat meer ervaring; twee jaar geleden deed hij mee aan Mr. International en werd hij tweede van Nederland. “Nu wil ik echt graag winnen, want ik ben echt een doorzetter.”

Dubbel kans

De mannen maken dubbel kans, omdat ze allebei zowel een Turks als een Nederlands paspoort hebben. Het kan dus zomaar zijn dat de één Mister Turkey wordt en de ander Mister Netherlands. De twee modellen kennen elkaar al van jongs af aan en zijn samen opgegroeid, echte rivaliteit is er niet, maar het blijft natuurlijk een wedstrijd. “Ik gun hem het beste maar we gaan allebei voor de winst. Maar mocht hij iets winnen en ik niet, dan gun ik het hem van harte”, zegt Sezer.

Jezelf ontwikkelen

Het is natuurlijk leuk om voor de camera te staan, maar dat is niet waar het om draait volgens Sezer. “Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Daarnaast vind ik het heel leuk om te connecten met andere mensen. En ik wil graag een land op een goede manier vertegenwoordigen, zodat ik anderen kan inspireren.”

De vrienden en familieleden van de Helmonders reageren positief. “Eigenlijk heb ik alleen maar leuke reacties gehad”, vertelt Furkan. Dit geldt ook voor Sezer. “Mijn familie vindt me echt een doorzetter, omdat ik twee banen combineer met een opleiding aan de Avans en met acteer- en modellenwerk.”

De wedstrijd bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een voorstelronde, een boxershortronde, een galaronde en een vragenronde. De winnaar van zaterdagavond gaat door naar de internationale finale in de Dominicaanse Republiek.