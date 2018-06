Sam Oomen en Steven Kruijswijk eindigen in loodzware etappe Ronde van Zwitserland binnen de top tien

AROSA - De zevende etappe van de Ronde van Zwitserland was loodzwaar, maar Sam Oomen en Steven Kruijswijk wisten de kopgroep bij te houden en eindigden beiden in de top tien. Oomen staat in het algemeen klassement op plek vijf, Kruiswijk staat drie plekken lager.

Kruijswijk kwam vandaag 50 seconde later over de finishlijn dan de winnaar van de zevende etappe: Nairo Quintana. “Het gevoel was goed, al hoop je het altijd beter te doen”, zegt Kruijswijk direct na de etappe. “Dit is een goede stap richting de Tour. De jongens hebben vandaag goed gewerkt en mij in de best mogelijke positie aan de slotklim gebracht. Dat was een zeer belangrijk moment.”

'Heel zwaar'

De nummer vijf van het algemeen klassement finishte vandaag als tiende. Sam Oomen is blij met het resultaat, al was het wel heel zwaar. De kopgroep van bijna 30 man reed vroeg weg en dus ben je heel de dag aan het koersen”, zegt de 22-jarige Tilburger in gesprek met De Telegraaf.

Mentaal

Oomen eindigde een aantal weken geleden nog als negende in de Giro d’Italia, ook nu presteert hij weer uitstekend. “Ik weet niet waar ik het vandaan haal. Al merk ik nu wel dat het topgevoel van dat je kunt blijven gaan minder aan het worden is.” De Tilburger merkt dat het mentale aspect een grotere rol gaat spelen. “Het wordt moeilijker om steeds te blijven vechten, vandaag was weer loodzwaar.”

De Ronde van Zwitserland wordt vooral gezien als goede opwarmer voor de Tour de France. Morgen staat er een sprintetappe op het programma, die dag erop eindigt de Tour de Suisse met een tijdrit.

Bekijk hieronder het algemeen klassement op dit moment:

1. Richie Porte - BMC Racing Team - 26:06:10

2. Nairo Quintana - Movistar Team - 0:17

3. Wilco Kelderman - Team Sunweb - 0:52

4. Enric Mas - Quick-Step Floors - 0:53

5. Sam Oomen - Team Sunweb - 1:13

6. Jakob Fuglsang - Astana Pro Team - 1:28

7. Mikel Landa - Movistar Team - 1:31

8. Steven Kruijswijk - Team LottoNL-Jumbo - 1:37

9. Simon Spilak - Team Katusha - Alpecin - 1:48

10. Bauke Mollema - Trek - Segafredo - 2:26