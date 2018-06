Parkeren met de splinternieuwe Porsche bij de friettent zorgt voor grote ravage

De ravage in de Professor Verbernelaan in Tilburg. Foto's: Toby de Kort.

TILBURG - Even een frietje halen met haar splinternieuwe Porsche heeft een vrouw vrijdagavond veel ellende bezorgd. Ze ramde twee auto's, reed twee palen en een boom uit de grond. Ze kwam er zelf wonderwel ongeschonden vanaf.

De vrouw wilde rond half tien met haar Porsche Panamera parkeren aan de Professor Verbernelaan in Tilburg. De vrouw was in de stad op bezoek en ging even friet halen bij een snackbar om de hoek.



Toen de vrouw vooruit het parkeervak wilde insteken drukte ze vermoedelijk op het gaspedaal in plaats van de rem. De snelle bolide schoot vooruit en ramde twee geparkeerde auto's. Die kwamen door de aanrijding midden op de de weg en op de stoep terecht.









Maar daar bleef het niet bij. De Porsche nam ook nog twee palen mee en rukte een boom uit de grond. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij het ongeval. De ravage was enorm.

Van boom tillen

De Porsche was pas sinds twee weken in het bezit van de vrouw. De auto liep flinke schade op. Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om haar wagen van de boom te tillen.

De politie sloot de straat af voor het verkeer. De gemeentelijke dienst moest opdraven om de resten van de boom op te ruimen. Het ongeval trok veel kijklustige bewoners uit de wijk.