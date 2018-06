Glenn Coldenhoff heeft nog geen team voor volgend seizoen: 'Ik zal niet werkloos thuis gaan zitten'

OSS - Glenn Coldenhoff staat op een keurige zevende plek in het algemeen klassement van de MXGP. De motorcrosser is zelf tevreden over zijn seizoen tot nu toe, al kan het altijd beter: "Uiteindelijk wil ik dit seizoen nog een podiumplek bereiken, dat zou een mooie prestatie zijn.”

Hoe gaat het seizoen tot nu toe?

“Niet heel verkeerd moet ik eerlijk zeggen. Ik ben dit seizoen veel constanter dan voorgaande jaren. Ik sta op dit moment op de zevende plaats in het klassement, al blijft het doel om de top vijf te bereiken. Ik maak nog steeds progressie en dat is een heel goed teken, ik heb maar één keer een 0-score gehaald, dus het gaat goed tot nu toe.”

Komend weekend staat de Grand Prix in Italië op het programma. Wat verwacht je ervan?

“Ik heb er een goed gevoel over, mede door afgelopen weekend. De trainingen zijn ook goed gegaan. We gaan voor een top vijf finish, maar we hopen op het podium te eindigen. Dat heb ik dit seizoen nog niet bereikt, dus dat zou kei mooi zijn, maar dan moet alles meezitten. Het wordt waarschijnlijk dertig graden komend weekend, en dat is niet in mijn voordeel. In de hitte rijden is niet mijn sterkste punt.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Je zit nu op de helft van dit seizoen, maar we kijken alvast even verder naar komend seizoen. Weet je daar al iets van?

“Ik zal dan niet meer voor KTM Redbull Racing Team rijden. Daar is geen plek meer voor mij, omdat Pauls Jonass komend seizoen in de MXGP gaat rijden. Daar baal ik wel van, want ik heb het enorm naar mijn zin hier. We werken als team zijnde heel goed. Andere teams hebben al wel interesse getoond, al moet het gevoel wel goed zijn. Dat is voor mij heel belangrijk. Maar ik verwacht niet dat ik volgend jaar werkloos thuis zit.”

Veel aandacht gaat in het motorcrossen toch uit naar Jeffrey Herlings, hoe ga je daar mee om?

“Herlings laat gewoon heel veel goede dingen zien dit seizoen. Dat is heel goed voor onze sport. Ik doe gewoon mijn eigen ding en probeer telkens zo hoog mogelijk te eindigen. Je probeert ook om steeds zo dicht mogelijk op hem te rijden, maar hij is zo goed dit jaar.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wat zijn je doelen nog voor de tweede helft van het seizoen?

“Vooral zo doorgaan. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik heb een goed gevoel, ben constant en ik boek nog progressie. Het zal er ook van afhangen of ik blessurevrij blijf, dan blijft toch een gevaar in deze sport. Volgende week moeten we naar Indonesië, daar is het 40 graden en kans op regen en onweer. Fysiek is dat ontzettend zwaar, je moet topfit zijn in deze sport. Uiteindelijk wil ik dit seizoen nog een podiumplek bereiken, dat zou een mooie prestatie zijn.”