Gemeente en politie grijpen in bij groep overlastgevende bedrijven in Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft samen met de politie en handhavingsdiensten ingegrepen bij een een aantal bedrijven rond de Schuurakker die voor veel overlast zorgen. Er werden onder andere drie auto’s zonder nummerplaten weggesleept en boetes uitgedeeld.

Volgens de Roosendaalse burgemeester Niederer waren er al waarschuwingen uitgedeeld na klachten van omliggende ondernemers, maar dat had te weinig effect. “Met de actie van vrijdagavond verwacht ik dat we een duidelijk signaal hebben afgegeven. We blijven hier controleren op correct nalevingsgedrag van wet- en regelgeving.”

Waslijst aan overtredingen

De bedrijven worden samen verantwoordelijk gehouden voor een waslijst aan overtredingen, waaronder verschillende milieuovertredingen, auto’s die zonder nummerbord op de openbare weg stonden en overtredingen van het bouwbesluit. Ook zouden er vrachtwagenchauffeurs in hun auto overnachten, wat niet toegestaan is.