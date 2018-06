Vijftienjarige Janko weggelopen uit crisisopvang, moeder vraagt dringend om hulp

BIEZENMORTEL - De vijftienjarige Janko van Mil uit Veldhoven wordt sinds vrijdagmiddag vermist. De jongen heeft een verstandelijke beperking en was net geplaatst in Huize Assisi in Biezenmortel. Zijn moeder belde tegen middernacht naar Omroep Brabant om aandacht te vragen voor zijn verdwijning. "We weten niet waar we moeten zoeken."

Janko heeft weliswaar het uiterlijk van een vijftienjarige maar heeft het verstandelijke vermogen van een driejarige. Volgens zijn moeder Leonie is hij goedgelovig en erg beïnvloedbaar. Ze heeft samen met haar familie en vrienden vergeefs naar hem gezocht en is ten einde raad.

Huize Assisi

"We hadden Janko vandaag van ons thuis in Veldhoven naar Huize Assisi van stichting Prisma gebracht voor een spoedplaatsing in de crisisopvang. Hij zou daar worden gevolgd en beoordeeld. Rond half vier vanmiddag kregen we een telefoontje vanuit Biezenmortel dat onze zoon weggelopen was."

Volgens Leonie kreeg ze van stichting Prisma te horen dat het nog niet nodig was om de politie in te schakelen. De medewerkers van Prisma zouden zelf een zoekactie op touw zetten. "Toen we alsmaar niets hoorden, hebben we 's avonds om half negen naar Huize Assisi gebeld maar Janko was nog steeds spoorloos."

Opsporingsbericht

Daarop bracht de familie direct de politie op de hoogte en plaatste Leonie een opsporingsbericht op Facebook. Janko draagt een donkere spijkerbroek, heeft witte Nike Air Max schoenen aan en heeft een groen T-shirt aan. Mogelijk heeft hij een legergroene jas met bontkraag en een groen pet bij zich. De vermiste jongen is ongeveer 1.70 meter lang.