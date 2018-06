Dode man gevonden op industrieterrein in Geldrop, politie doet onderzoek

GELDROP - Op industrieterrein De Bleekvelden in Geldrop is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode man gevonden. Hij ligt bij een auto, vlakbij de Gamma.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Wie de man is, is nog niet bekendgemaakt.

Melding

De politie ging rond vijf uur naar het industrieterrein toe na 'een melding'.

Meer informatie volgt.