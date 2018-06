Vlammenzee verwoest auto's in Den Bosch, brandweer voorkomt dat vuur overslaat naar huizen

DEN BOSCH - Aan de Trompet in Den Bosch zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto's in vlammen opgegaan. De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen waar de auto's voor stonden.

Het vuur werd rond twee uur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen.

Bergingsbedrijf

De brand trok veel bekijks in de buurt.

Een bergingsbedrijf heeft de verwoeste auto's weggehaald. De politie doet onderzoek.