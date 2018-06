Krantenbezorger vond dode man met broek op zijn enkels: 'Ik dacht dat hij dronken was'

GELDROP - Krantenbezorger Gian Bakx kreeg zaterdagochtend de schrik van zijn leven. Hij vond om halfvijf de dode man op industrieterrein De Bleekvelden in Geldrop. Hij dacht eerst dat het iemand was die stevig gedronken had en zijn roes lag uit te slapen, maar toch vertrouwde hij het niet helemaal.

"De man lag op twintig meter van het krantendepot", vertelt Bakx. "Ik dacht dat de man nog leefde. Ik zag zijn borstkas nog bewegen. Daarom belde ik 0900-8844. Daarna ben ik teruggereden en heb ik er een collega bij gehaald. Ik dacht dat die man zwaar bezopen was of drugs had gebruikt. Hij had zijn broek op zijn enkels. Ik dacht: die komt uit de kroeg of zo." Hoe het kwam dat de man zijn broek op zijn enkels had, is nog niet duidelijk.

Toen de gewaarschuwde politie aankwam, stelde die vast dat de man inmiddels was overleden. 









Drugslab

Een team van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen doet zaterdagochtend onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van synthetische drugs in een garagebox op het industrieterrein. Ook een 'adviseur gevaarlijke stoffen' van de brandweer is opgeroepen.

Dat de politie onderzoek doet naar een mogelijk drugslab verrast Bak - die in de nacht van vrijdag op zaterdag inviel voor de vaste bezorger - niet. "Ik kom hier 's nachts meerdere keren langs en daar is altijd beweging. Er branden daar √°ltijd lampen. Ook bij de buren..."