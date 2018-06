Vermiste Janko (15) uit Veldhoven is weer terecht

BIEZENMORTEL - De vijftienjarige Janko van Mil uit Veldhoven die sinds vrijdagmiddag was vermist, is weer terecht. Dat laat een oom zaterdagochtend weten. De familie bedankt Omroep Brabant voor de media-aandacht, die hielp om Janko te vinden.

Vrijdag belde de bezorgde moeder van Janko rond middernacht naar de redactie om aandacht te vragen voor de verdwijning. “Janko is gelukkig in goede gezondheid gevonden”, vertelt de oom. De jongen heeft een verstandelijke beperking en was net geplaatst in Huize Assisi in Biezenmortel. Hij zou daar worden gevolgd en beoordeeld.

In de loop van de middag is hij weggelopen. Familieleden en vrienden zochten nog vergeefs enige tijd naar de jongen.