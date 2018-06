Weer grote loterijprijs: ruim 850.000 euro voor Tilburger in de EuroJackpot

TILBURG - Opnieuw is een Brabander flink in de prijzen bij een loterij. Voor de derde keer dit jaar is er een grotere loterijprijs in Tilburg gevallen. Een inwoner won met zijn lot van de Eurojackpot won de Tilburger maar liefst 853.136,90 euro.

Het prijswinnende lot werd gekocht aan het Pater van den Elsenplein in Tilburg. De loterij maakt niet bekend wie de winnaar is. De jackpot in de EuroJackpot staat op 90 miljoen euro.

De laatste tijd zijn er in Brabant meerdere grotere prijzen gevallen in Tilburg. In januari won een inwoner van Tilburg 30 miljoen bij de Oudejaarsloterij. Na de trekking van april mogen twee inwoners de komende twintig jaar jaarlijks 50.000 euro op hun rekening bijschrijven.