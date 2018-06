Handelse Processie: 1300 deelnemers wandelen van Valkenswaard naar Handel en terug

VALKENSWAARD - Op zaterdag van Valkenswaard naar Handel en op zondag van Handel naar Valkenswaard. De 1300 bedevaartgangers aan de jaarlijkse Handelse Processie lopen in twee dagen in totaal 80 kilometer.

Een van de vaste deelnemers is Hans de Kinderen. Op het moment dat hij op de radio bij Omroep Brabant zijn verhaal doet loopt hij net Lieshout binnen. “Ik ben net over de brug. Het ideaal wandelweer, we waren bang dat het te warm zou zijn”, vertelt De Kinderen. “Het fantastisch om met 1300 pelgrims onderweg te zijn. Iedereen is lekker fit. Hier en daar zien we al een natte rug.”









Saamhorigheid

De pelgrimgangers wandelen elk jaar naar Onze Lieve Vrouw van Handel in het Maria-Bedevaartsoord Handel. Volgens De Kinderen laat de Handelse Processie zich het beste omschrijven als ‘een gevoel van saamhorigheid’. “Het is twee dagen uit en thuis met gebed, samenzang, stilte en goed gesprek. Het is weekend van reflectie.”

Onderweg wordt ook regelmatig het lijflied ‘Kinderen van Maria’ gezongen. De Kinderen: “Iedereen die in Valkenswaard is geboren en getogen, kent het lied. Tijdens de afsluiting in de Nicolaaskerk klinkt het uit 2000 kelen. Dat is altijd wel emotioneel.” Zondag wandelen de pelgrimgangers weer naar Valkenswaard. “Op zondag lopen meer mensen mee omdat op zaterdag veel mensen moeten werken of sporten. De intocht in Valkenswaard is indrukwekkend, een kippenvelmoment.”