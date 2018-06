"Ik had geen idee dat ik op een gasbel woon', SP trekt de wijk in tegen gaswinning

WAALWIJK - De SP voert zaterdag actie in het centrum van Waalwijk. Partijleden gaan van deur tot deur om inwoners te vragen wat zij vinden van nieuwe vorm van gaswinning in hun woonplaats. Niet iedereen blijkt op de hoogte. "Ik had geen idee dat ik op een gasbel woon."

Er liggen momenteel plannen om de gaswinning in Waalwijk uit te breiden. Het Canadese bedrijf Vermilion wil daarvoor de omstreden techniek 'fracking' gebruiken. Daarbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten. Een methode die een zware wissel trekt op het milieu maar evenzeer op de veiligheid van omwonenden.

Bezwaar maken

Fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten, Maarten Everling, vindt dat plan daarom 'onverantwoord en onacceptabel'. "De overheid maakt het met allerlei procedures lastig om hiertegen bezwaar te maken. Daarom helpen wij de inwoners van Waalwijk een handje."

Met veertig actievoerders worden 1800 woningen in de wijken Laageinde en Bloemenoord bezocht. De bewoners wordt gevraagd naar hun mening en krijgen informatie hoe zij bezwaar kunnen maken.

Een van hen is Joost Brekelmans. Hij woont nog geen jaar met vrouw en twee kinderen in het centrum van Waalwijk. "Ik had geen idee dat ik op een gasbel woon. Anders had ik misschien dit huis niet gekocht."

Volgens hem bestaat zijn wijk uit veel nieuwe bewoners die, net zoals hij, verrast zijn door het nieuws over de gaswinning. "De buurt bestaat uit huizen van dertig jaar of ouder. De funderingen zijn niet gemaakt voor gaswinning. In Groningen draaien ze de gaskraan hierom dicht en bij ons zetten ze hem juist helemaal open."

Stem

Door met hulp van de SP hun zienswijze te geven, krijgen de inwoners van Waalwijk een stem in de discussie. Brekelmans is daarom blij met de actie van Everling en zijn partijgenoten. "Ik vind het raar dat we niets hebben gehoord van de gemeente. Ik ben vandaag door de SP pas op de hoogte gebracht. Je krijgt nu informatie waar je recht op hebt."

De SP heeft een eenvoudige standaard zienswijze opgesteld die de inwoners van Waalwijk kunnen invullen. Binnenkort volgt een bijeenkomst voor iedereen die het formulier heeft ingevuld.

