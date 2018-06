Man wil met vuurwapen op zak kroeg in op Stratumseind in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man uit Eindhoven is vrijdagavond aangehouden toen hij met een vuurwapen op zak een kroeg op Stratumseind binnen wilde gaan.

De 37-jarige man werd door portiers gefouilleerd toen hij 's avonds laat een kroeg in wilde lopen. Achter zijn broekband had hij een vuurwapen verstopt. Dat werd door de portiers in beslag genomen, waarna de man het op een rennen zette.

Er ontstond een worsteling toen politieagenten de man even verderop inhaalden. Een vrouwelijke agent raakte daarbij licht gewond omdat de man haar tegen de grond duwde. Ze hoefde niet behandeld te worden.

Onderzoek

De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek. In zijn woning werd op zaterdagochtend door de politie nog gezocht naar andere wapens. Deze zijn niet gevonden.