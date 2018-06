Britse politie houdt man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan vanwege schietpartij in Breda

BREDA - De Britse politie heeft een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Groot-Brittannië vanwege een schietpartij die vorig jaar heeft plaatsgevonden in Breda. Een 40-jarige Roosendaler raakte gewond toen hij werd beschoten in de Scheldestraat.

Nadat de melding bij de politie was binnen gekomen over een schietincident, is de politie op onderzoek uitgegaan in de Scheldestraat. Maar, zowel de dader als het slachtoffer waren spoorloos. Later bleek dat het slachtoffer al naar het ziekenhuis was gegaan.

Volgens het slachtoffer was de verdachte een bekende van hem. De politie vaardigde een Europees arrestatiebevel uit tegen de verdachte. De Britse politie heeft de man deze week opgepakt. Hij is inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

Hoe de Britse politie de man op het spoor is gekomen, is niet bekend.

LEES OOK: Man in Breda werd beschoten door bekende