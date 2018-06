'Wat een enorme puinzooi', chemicus verbijsterd over crimineel drugslab

GELDROP - "Wat een enorme puinzooi", verzucht Aldo Brinkman. Alle veiligheidsvoorschriften worden volgens hem met voeten getreden in het criminele drugslab dat zaterdag is gevonden in Geldrop. "Als in zo'n situatie iets fout loopt, zijn de gevolgen niet te overzien", meent de chemicus uit Eindhoven.

Brinkman signaleert direct twee dingen: het amateurisme en de grote hoeveelheden chemicaliën. Het is de kenmerkende wijze waarop criminelen met een drugslab omspringen.



De chemicus verkeert zelf op de TU Eindhoven in een hoogst professionele omgeving. "We werken uitsluitend met aanrechten in een zuurkast, afzuiginstallaties, goede gelabelde voorraden, speciale jassen en brillen."

In het lab van Brinkman komen alleen goed opgeleide laboranten die op de hoogte zijn van de werking van chemische stoffen. "We weten precies wat zuur, giftig of vluchtig is. We houden alle stoffen deskundig van elkaar gescheiden en werken alleen in zeer kleine hoeveelheden om ieder risico te beperken."

Giftige dampen

Het doet hem dan ook bijna pijn aan de ogen om te zien hoe een drugslab zoals dat in Geldrop in elkaar steekt. Zijn oordeel is kort maar krachtig: "Een enorme puinzooi." Smerige containers, afval in jerrycans die daarvoor niet geschikt zijn, alles slingert door elkaar. De kans dat er giftige dampen ontstaan of stoffen spontaan met elkaar reageren, is niet denkbeeldig.

Over het dodelijke slachtoffer dat buiten is gevonden blijft het speculeren, benadrukt hij. Mogelijk heeft hij een bijtende stof op zijn broek gemorst en is daarna in paniek naar buiten gerend? Met nooddouches waarover een professioneel lab beschikt, zou dat voorkomen zijn.

Wellicht heeft de crimineel een dodelijke stof ingeademd? "Sommige mensen denken dat een gasmasker voldoende bescherming biedt tegen giftige dampen. Dat is een misvatting. Een gasmasker is niet magisch, het heeft maar één filter en dat beschermt niet tegen allerlei stoffen."

Symbolen

Wat de exacte inhoud van de gevonden jerrycans is, blijft gissen. Om de speurders te misleiden, staat op de etiketten vaak wat anders vermeld dan de werkelijke inhoud.



Brinkman: "Volgens het etiket zit er in de vaten een brandstof voor vliegtuigen. Het is een soort benzine die je kunt gebruiken als oplosmiddel of reactant voor een chemisch proces. Er staan drie symbolen op het etiket: de inhoud is brandbaar, schadelijk voor het milieu en schadelijk voor de mens. Dat lijkt me voor de hand liggen."