Kunstenaars gebruiken binnenstad Den Bosch als toneel

DEN BOSCH - Mensen in Den Bosch keken zaterdagmiddag vreemd op. Kunstgroep Bodies in Urban Spaces trok door de stad. De dansers manoeuvreerde zich in kleurrijke pakjes tussen muurtjes, verkeersborden en smalle portieken. En dat zag er soms wat apart uit. Het werd allemaal georganiseerd om mensen op een andere manier naar de stad te laten kijken.

De tocht begon bij de bibliotheek en is onderdeel van het Playful Arts Festival. De artiesten die meedoen komen allemaal uit andere landen. Mensen konden zich opgeven voor de tocht, maar onderweg voegde mensen zich bij de groep. Om de hoek hing er meteen iemand aan een lantaarnpaal. "Het ademt, het is een mens", riep een jongetje verwonderd.

Leuk project

De mensen die meeliepen en keken waren onder de indruk van het project. "Het is geweldig, op een gegeven moment zie je een hele hoop mensen op een hoop liggen", vertelt een bezoeker. "Je denkt dat het er vijf of zes zijn. Maar als ze dan opstaan die je dat het er dertien zijn die allemaal in een knoop lagen."

Het doel van de tocht is mensen op een andere manier naar de stad laten kijken. "Ik vond het heel bijzonder. De plekken die ze hadden uitgezocht hadden, de concentratie van de kunstenaars en vooral de kleuren maakt het heel bijzonder", vertelt een vrouw die met de groep meeliep.

Nieuwe manier van rondleiden

Op deze manier een rondleiding door de stad geven vonden veel bezoekers verrassend en voor herhaling vatbaar. "Je komt op deze manier op plekken waar je normaal voorbij loopt, dat is ontzettend leuk."