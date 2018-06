Van de Pas, Klaasen en Robbe snel klaar op Players Championship waar Van Gerwen ontbreekt

WIGAN - Michael van Gerwen laat Players Championship 13 en 14 aan zich voorbij gaan. De nummer één van de wereld geniet van een korte vakantie. De Brabantse inbreng is daardoor beperkt tot drie man: Benito van de Pas, Jelle Klaasen en Mario Robbe. Allemaal werden ze zaterdag vroeg uitgeschakeld.

In de eerste ronde was Van de Pas nog te sterk voor landgenoot Yordi Meeuwisse. In de beslissende leg kwam Big Ben goed weg. Bij een 5-5 stand kreeg Meeuwisse een matchdart, maar zijn pijl ging voor hem aan de verkeerde kant van het ijzer bij dubbel elf. Van de Pas maakte vervolgens indruk door een 108-finish te gooien.

Tekst gaat verder onder de video van de partij tussen Van de Pas en Meeuwisse.

Met de overtuigende finish zette Van de Pas zijn eigen woorden kracht bij. Voor aanvang van het toernooi gaf hij aan dat hij zich na een korte 'break' weer fris voelde. "Ik werk hard op het trainingsbord en voel me goed, hopelijk kan ik mooie resultaten boeken." Dat laatste lukte zaterdag niet echt, want de tweede ronde was zijn eindstation. Terry Jenkins, in de eerste ronde verrassend te sterk voor Peter Wright, won met 6-3.

Ook voor Klaasen werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij begon het toernooi met een 6-5 zege op Paul Nicholson. In de wedstrijd daarna had hij weinig in te brengen tegen Kevin Painter (6-2). Robbe was na één wedstrijd al klaar op Players Championship 13, hij verloor in de eerste ronde van Steve Lennon (6-2).

Vrije val

De prestaties van Van de Pas en Klaasen passen bij wat ze de rest van het jaar hebben laten zien. Ze zijn allebei al even bezig met een vrije val op de wereldranglijst. Van de Pas staat momenteel nog negentiende, Klaasen staat op de twintigste plaats. Ze hebben goede prestaties nodig om op de grote toernooien te mogen blijven gooien.





