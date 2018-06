Operatiekamers naar Roosendaal getakeld, Bravis Ziekenhuis krijgt nieuwe OK's per vrachtwagen

Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal kreeg zaterdag twee nieuwe operatiekamers per vrachtwagen aangeleverd.

ROOSENDAAL - Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal kreeg zaterdag twee nieuwe operatiekamers. Bijzonder is dat de twee OK's overkomen van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Per vrachtwagen werden de enorme ziekenhuiskamers naar Brabant gehaald.

"Er zijn vele maanden aan vooraf gegaan om dit voor elkaar te krijgen", vertelt Bert Beijersbergen van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Het was zaterdag een flinke klus om twee operatiekamers zo'n tachtig kilometer te verplaatsen. In vijf delen werden ze van Gouda naar Brabant vervoerd.

"Het is altijd weer een uitdaging maar wel iets waar we wel bijzonder veel plezier in hebben", zegt Peter van Thiel van Cadolto Benelux. Hij is verantwoordelijk voor het volledige transport van de operatiekamers.

Tweedehands afdankertjes

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda liet eerder weten de twee operatiekamers niet meer nodig te hebben. Toch voelt het misschien een beetje gek om de tweehands afdankertjes van een ander ziekenhuis over te nemen. "Nou het woord tweedehands is een beetje ondermaats", vertelt Bert Beijersbergen.

"De techniek van een operatiekamer gaat twintig jaar mee. En of dat nou hier op deze locatie is of tien kilometer verderop, dat maakt allemaal niet uit. Dat is het mooie van dit systeem: je kunt het uit elkaar halen en hergebruiken. Dat is natuurlijk heel duurzaam."





'Om twaalf uur op z'n plek'

De bedoeling is dat de twee operatiekamers gebruikt worden voor een nieuw pijncentrum en voor de afdeling oogheelkunde. "Nou, als het gaat zoals het hoort te gaan, dan staan ze vanavond om twaalf uur op z'n plek", zegt Bert van het Bravis Ziekenhuis.

"En dan staan hier op dat moment twee volwaardige vierenvijftig meter grote operatiekamers", vult Peter van Thiel aan. "Met daartussenin een opdekruimte en een wasruimte. Inclusief de hele techniek die in de unit aanwezig is." In december worden de nieuwe operatiekamers in gebruik genomen.