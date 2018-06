Honderden oldtimers en klassieke vliegtuigen bij evenement Classic Cars & Aeroplanes

Op het vliegveld van Breda zijn dit weekend honderden klassieke auto’s motoren, trucks en vliegtuigen te zien bij het evenement Classic Cars and Aeroplanes.

BREDA - Op Breda International Airport is het zaterdag en zondag genieten voor liefhebbers van oude voertuigen. Op het vliegveld zijn honderden klassieke auto’s motoren, trucks en vliegtuigen te zien bij het evenement Classic Cars & Aeroplanes.

Het festival begon ooit als een eenmalig feest ter ere van het 25-jarig bestaan van Vliegveld Museum Seppe. Het was zo'n succes dat ze dit weekend toe zijn aan de vierde editie.





Ballonvaart

Naast de klassieke voertuigen zijn er ook kraampjes, kan er een ballonvaart worden gemaakt en is er een parade van race-auto’s en trucks op de startbaan. Voor de echte liefhebber is er zelfs een rondvlucht in een klassiek vliegtuig.

Een langere reportage over het festival is maandag te zien in het Omroep Brabant televisieprogramma Zinderend Zuiden.