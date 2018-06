Geen titel voor Kiki Bertens in Rosmalen, partner Kirsten Flipkens geeft op in dubbelspelfinale

ROSMALEN - Kiki Bertens stond zaterdag in de finale van het dubbelspel op de Libéma Open, het tennistoernooi in Rosmalen. Het werd geen succes, ze was zo weer klaar. Bij een 3-3 stand in de eerste set moest ze samen met haar partner Kirsten Flipkens opgeven. Zo ging de winst naar Demi Schuurs en Elise Mertens.

Flipkens had last van krampverschijnselen, door die fysieke problemen moest het koppel Bertens/Flipkens opgeven. Gek was het niet dat de 32-jarige Belgische kramp kreeg, eerder op de zaterdagmiddag won ze in het enkelspel in een slijtageslag de halve finale van Viktoria Kuzmova.

Bertens werd vrijdag in het enkelspel al uitgeschakeld, door Flipkens.





Finales

Flipkens staat zondag in Rosmalen in de finale tegen de Servische Aleksandra Krunic. Bij de mannen staat de Fransman Richard Gasquet in de finale, hij neemt het op tegen de winnaar van de halve finale tussen Jeremy Chardy en Matthew Ebden.