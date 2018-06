Eerste oogst van Goddelijke wijn uit Oosterhout krijgt direct al een hoge Brabantse onderscheiding

OOSTERHOUT - In het klooster van de zusters van Sint-Catharinadal Oosterhout werd zaterdag de eerste wijnoogst van het klooster gepresenteerd. Een kistje met drie flessen wijn werd met veel ceremonie overhandigd aan de Commissaris van de Koning in Brabant Wim van de Donk. Op zijn beurt onderscheidde Van de Donk de priorin van het klooster met de Commissarispenning. Zuster Maria Magdalena kreeg de penning omdat ze een ‘power-woman’ is.

Priorin Maria Magdalena was zichtbaar blij met het onverwachte eerbetoon van de provinciebaas. “Ik ben er blij mee, maar ook een beetje verbluft. Dit is niet alleen voor mij, maar voor de hele gemeenschap.” De toekenning van de Commissarispenning is een onderscheiding die alleen Van de Donk kan uitreiken, het is een persoonlijk eerbetoon. “Als Commissaris mag ik maar over weinig dingen zelf beslissen, maar dit is er één van.”



Power-vrouwen

Het eerbetoon komt onder meer voort uit het feit dat de zusters zelf de wijnbouw hebben opgestart om op die manier meer inkomsten te generen voor het klooster. “Dat is wat je tegenwoordig een verdienmodel noemt”, zegt Van de Donk. “De zusters zorgen dat de wijn op de markt komt, wij kopen hem en er komt geld binnen om de gebouwen te onderhouden.”



Hij is echt lekker

En de wijn die noemt Van de Donk lekker. “Hij is echt lekker en dat zeg ik niet omdat ik dat moet zeggen bij zo’n eerste glas.” Voorafgaand aan de presentatie van de wijn werd in de kerk van het klooster de wijn eerst gezegend. Op de vraag of de wijn daar beter van gaat smaken, zegt een zuster: “Nou, ik denk het wel. Ja, hoor.” Om vervolgens hartelijk te lachen en het glas te heffen.