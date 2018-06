Huwelijkscadeau voor Marcel en Bianca: huis ingepakt met 2000 kratjes bier, 'Kei-mooi!'

SOMEREN-HEIDE - Wat geef je aan je beste vriend als hij gaat trouwen? Een vriendengroep uit Someren-Heide was er al snel uit: het moest iets met bier worden. En dus werd het huis van Marcel en Bianca zaterdag als een echt cadeau ingepakt met bijna tweeduizend bierkratten.

De vriendengroep van twaalf man bedacht de grap tijdens een brainstorm voor Marcels bruiloft. De gele rakker moest centraal staan. “Marcel slaat geen biertje af”, vertelt vriend Leon. Een bekende kon wel ‘aan wat kratjes komen’ en zo was het idee geboren.

Niets kapot

Na de huwelijksvoltrekking zaterdag begonnen de vrienden snel met bouwen. “We zijn van zes tot halfnegen bezig geweest”, zegt de vriend. Er is geen moment twijfel geweest of Marcel en Bianca de grap wel zouden kunnen waarderen. “We hebben niets kapot gemaakt. Daar staat onze groep ook om bekend: op geen enkel feestje maken we iets kapot”, grapt Leon.

Spandoeken

Het bouwsel trekt veel bekijks. “Heel Someren-Heide is komen aanwaaien”, aldus Leon. Dat heeft misschien ook te maken met de spandoeken die op de blauwe kratten zijn gehangen. Op één van de twee is bijvoorbeeld te lezen: ‘Rood bruin of blond, Marcel pakt ze vanachter bij de kont’.

Een verwijzing naar de jongere jaren van Marcel, weet zijn vriend. De mannen kennen elkaar al vanaf groep 2 van de basisschool. “In zijn jeugdige jaren is Marcel wel eens dronken geworden en zijn er wel eens dingen gebeurd. Maar nu gedraagt hij zich netjes hoor!”, sluit Leon lachend af.

Kei-mooi

Marcel en Bianca kregen tijdens hun huwelijksfeest zaterdagavond een videopresentatie te zien van hun huis. Het stel moest hard lachen en begon spontaan te klappen. En wat vond Marcel van zijn nieuwe huis? "Kei-mooi!"

De reactie van Marcel en Bianca op hun ingepakte huis: