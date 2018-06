Vrouw (86) zit negen uur klem in haar huis, haar kat Beertje houdt haar al die tijd gezelschap

EINDHOVEN - Een 86-jarige vrouw is zaterdagavond na negen uur gered uit haar huis in de Neherlaan in Eindhoven. Ze was vast komen te zitten in een zogenoemde convectorput. Dat is een soort radiator in de vloer.

"Ze is uitgegleden tijdens het schoonmaken van de convectorput", vertelt de dochter van het slachtoffer. "Haar schouder zat klem."

Zagen

Gelukkig stond de schuifpui van het huis open. "Daardoor vermoedden de buren iets raars, omdat ze mijn moeder zo lang niet zagen of hoorden. Ze zijn vervolgens op het balkon gaan kijken en toen zagen ze dat ze vast zat. Ze zijn daarna met de sleutel het huis van mijn moeder binnengegaan en hebben geprobeerd haar uit de put te halen. Maar ze zat zo vast dat dit niet lukte. Toen hebben ze via 112 de brandweer en de ambulance gebeld. De hulpverleners hebben mijn moeder vervolgens uit de put gezaagd."

De bejaarde vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. "Ze was onderkoeld, in shock en redelijk uitgedroogd. Ze ligt nu op de hartbewaking." Haar dochter is erg geschrokken van het ongeluk. "Wij zouden deze zondag pas langskomen. Ik denk dat ze dit zonder de oplettende buren niet overleefd zou hebben..."

Kat

De vrouw had tijdens de negen uur dat ze vastzat wel gezelschap van haar kat Beertje. "Mijn moeder is heel erg verknocht aan dit dier. Beertje zag dat er iets aan de hand was en heeft al die tijd bij haar gezeten. Hoe trouw en loyaal zo'n dier kan zijn!"