Bezoekers onwel nadat iemand brandblusser leegspuit in disco

TILBURG - Discotheek Club Fix aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd nadat vijf bezoekers onwel waren geworden. Iemand had rond drie uur een brandblusser leeggespoten.

Vermoedelijk werden de vijf bezoekers onwel omdat de dampen via het aircosysteem werden verspreid.

'Grimmige sfeer'

Na de ontruiming werden alle gasten buiten opgevangen. Vier ambulances werden opgeroepen om de slachtoffers te behandelen. De brandweer heeft metingen verricht in de discotheek. De politie kwam met veel eenheden naar Club Fix, maar er is niemand aangehouden.

Volgens ooggetuigen hing rond de discotheek een 'grimmige sfeer'.

Vechtpartij

Club Fix werd begin april anderhalve maand gesloten op last van burgemeester Theo Weterings. Hij nam dit besluit na een vechtpartij voor de disco op 12 maart. Na die knokpartij, waarbij een agent een waarschuwingsschot loste vanwege de gespannen situatie, werd in het café een wapen gevonden.