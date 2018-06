Hartfalen tijdens werk in drugslab in garagebox in Geldrop werd 48-jarige man fataal

GELDROP - De 48-jarige man die dood werd gevonden in Geldrop, is overleden door hartfalen tijdens zijn werkzaamheden in een garagebox die was ingericht als drugslab. Dat bevestigt de politie. Wat er precies is misgegaan is nog niet bekend, zegt een woordvoerder.

De man werd vrijdagnacht gevonden op industrieterrein De Bleekvelden in Geldrop. Een krantenbezorger zag hem liggen bij de garagebox. Hij dacht dat de man flink had gedronken of drugs had gebruikt en daar zijn roes uitsliep. Hij waarschuwde de politie die bij aankomst vaststelde dat de man was overleden. In de garagebox werd het drugslab met tientallen jerrycans, flesjes en stoffen gevonden.

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer in de garagebox met de chemicaliën aan het werk was en dat hierbij iets mis is gegaan. De man kon nog naar buiten komen, maar overleed vervolgens op straat. In de garagebox was ook een slaapplaats. Daarom denkt de politie dat de man al zeker enkele weken in de garagebox woonde.

Chemicus en wetenschapsvoorlichter Aldo Brinkman van de Technische Universiteit Eindhoven schrok van de beelden van de garagebox: "Wat een enorme puinzooi." Alle veiligheidsvoorschriften werden volgens hem met voeten getreden in het criminele drugslab. Vooral het amateurisme en de grote hoeveelheden chemicaliën vallen hem op. Het is volgens hem kenmerkend voor de manier waarop criminelen met een drugslab omspringen.

Het was niet de eerste dode door een drugslab in Brabant. Op 3 november vorig jaar stierven twee mannen in Kaatsheuvel bij een drugslab midden in een woonwijk. Eind april 2014 werden er ook twee doden gevonden in een bedrijfspand in Uden. Het lijkt erop dat er steeds meer sprake is van miniatuurdrugslabs van mensen die op die manier snel geld willen verdienen.

