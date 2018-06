Helmonders in de prijzen tijdens modellenwedstrijd: 'We gaan allebei internationaal!'

Sezer (22) en Furkan (23) stonden in de finale van Men Universe (foto: Sezer Özdemir en Furkan Özturk)

HELMOND - De Helmonders Furkan Özturk en Sezer Özdemir zijn allebei in de prijzen gevallen tijdens de finale van de Men Universe-modellenwedstrijd. Özturk werd zaterdagavond in Rotterdam uitgeroepen tot Mister Grand Turkey 2018 en Özdemir tot Men Universe Turkey 2018.

Özturk deed voor het eerst mee aan zo’n wedstrijd. Hij trainde de afgelopen vijf maanden fanatiek in de sportschool. Ook Özdemir was daar veel te vinden, maar Men Universe draait om meer dan alleen het lichamelijke aspect. "Je moet heel je denkwijze aanpassen", legt Özdemir uit. "Sporten, gezond eten en op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld.”

Mr. International

Özdemir deed twee jaar geleden ook al mee aan de Men Universe-verkiezing. Toen werd hij tweede van Nederland in de categorie Mr. International.

De wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen: een voorstelronde, een boxershortronde, een galaronde en een vragenronde. Als winnaars gaan ze nu door naar de internationale finale: Özdemir mag naar de Dominicaanse Republiek, Ózturk gaat naar de Filipijnen. "We gaan dus allebei internationaal", vertelt Özdemir vol trots. "Dat is het echte werk. En als je daar ook wint... dan ben je écht de man!"