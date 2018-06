Lofzang aan alle vaders: 'Ons pap is de beste!'

Misschien is de vader van Dyonne wel de allerbeste...

EINDHOVEN - Vaderdag, de nationale feestdag van alle vaders. Omroep Brabant vroeg op Facebook wie de beste vader van Brabant is en dat hebben we geweten. Een bloemlezing uit alle reacties en reageren is nog steeds mogelijk.

"Mijn man Geert is de aller beste vader die er rondloopt. Hij (ver)zorgt niet alleen onze jongens dag en nacht, maar ook mij omdat ik chronisch ziek ben", schrijft Maaike uit Son en Breugel.

Marloes uit Mierlo moet haar vader al bijna 21 jaar missen: "Ons pap was de beste! Vader van zijn eigen vijf kinderen maar ook een vaderfiguur voor hun vrienden en vriendinnen en voor veel van zijn leerlingen."

Annika: "Hein is de leukste vader, omdat hij vader én moeder moet zijn voor mijn zusje en mij. Daarnaast is hij mega sterk, omdat hij altijd positief is ondanks zijn MS en zijn hernia!"

Corina uit Deurne: "Johan is niet mijn papa, niet eens familie maar al wel heel mijn leven in mijn leven! Zijn gezin heeft geen makkelijke tijd doorstaan en zal nog vele hobbels moeten overwinnen maar nog altijd staan ze er samen als gezin."

Lisanne uit Oirschot: "De leukste vader is natuurlijk Peter, die helaas op vaderdag niet thuis is, maar wel altijd tijd vrijmaakt om met zijn dochter te videobellen."

Linda uit Oss: "Mijn vader! Omdat hij elke dag dat ik werk op mijn hond past! En dan ook nog ervoor zorgt dat er een bordje eten voor mij klaarstaat als ik thuiskom!"

Famke uit Tilburg: "Dennis, omdat hij de vader is van onze drie pareltjes."

Op onze Facebookpagina kun je nog steeds vertellen waarom jouw vader de beste vader van heel Brabant is. De vaders maken kans op een Brabander Kookpakket XL. De winnaar wordt later bekendgemaakt.