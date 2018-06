Johan Vlemmix wil rechtszaak met Patricia Paay oplossen door samen nummer 1 hit op te nemen

EINDHOVEN - Johan Vlemmix heeft een manier bedacht om voor eens en altijd een einde te maken aan zijn rechtszaak met Patricia Paay. "Ik heb een nummer geschreven dat we samen kunnen zingen. De opbrengst mag zij dan houden!"

De twee liggen al maanden met elkaar overhoop door iets dat als een 1 aprilgrap was begonnen. "Ik dacht: ik breng naar buiten dat ik een pop van Patricia laat maken, nodig ik alle pers uit en dan kom ik als verrassing zelf uit zo'n doos gesprongen!" vertelt Johan enthousiast.

Paay was echter niet gecharmeerd van de stunt en ondernam meteen actie. "Ik kreeg het verzoek om direct te stoppen met de productie, die natuurlijk nooit begonnen was, en een schade-eis van 30.000 euro."

Terugloop

Vlemmix eiste op zijn beurt een schadevergoeding van 200.000 euro omdat Paay volgens hem zo negatief over zijn bedrijf had gepraat, dat de zaken snel achteruit liepen.

Maar, Vlemmix heeft naar eigen zeggen dé oplossing voor het probleem gevonden: een heuse nummer 1 hit samen opnemen. "Ik heb een nummer geschreven voor Patricia waarvan ik denk dat het de potentie heeft een ware nummer 1 hit te worden. Als we dat nou samen gaan zingen, mag zij de opbrengst houden en is het wat mij betreft geregeld!"

'If I Loved You'

Het nummer heet 'If I loved you', en heeft de zanger, die naar eigen zeggen eigenlijk helemaal niet kan zingen, speciaal voor Paay geschreven. "Auto-tune kan echt een hele hoop rechttrekken, zullen we maar zeggen. Daarom mag Patricia, die wél een prachtige stem heeft, veruit het grootste gedeelte zingen."









Verkooprel

Vlemmix heeft naast zijn plannen voor een nummer 1 hit ook zijn huis te koop staan, zodat hij naar alle 199 wereldleiders kan. Op Twitter ontstond verontwaardiging over de vraagprijs van het huis. Volgens Vlemmix zijn er al enkele bezichtigingen geweest, maar was het hoogste bod, van 1,1 miljoen, te weinig om het te verkopen.