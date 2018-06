Tienduizenden mensen zonder stroom: storing in omgeving Eindhoven en Veldhoven

EINDHOVEN - 44.500 klanten van Enexis zitten zondag sinds ongeveer kwart voor twee zonder stroom door een storing. Het gaat om grote delen van Eindhoven, Veldhoven en Wintelre. Hoe lang het nog gaat duren voordat de storing is verholpen is moeilijk vast te stellen, aldus de netleverancier.

Het is nog onduidelijk wat de storing precies veroorzaakt. In Valkenswaard, dat ook getroffen is, is de situatie op sommige plaatsen verbeterd en is de stroom weer terug, zo melden klanten op Twitter.



Op sommige plekken, bijvoorbeeld op drukke kruispunten in Eindhoven, werkt de verkeersbelichting niet. Ook wordt er melding gedaan van meerdere liftopsluitingen.