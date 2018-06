Vrouwen rocken ook: Sounds of September en Mir Zur Feier winnen optreden tijdens FemME in Eindhoven

EINDHOVEN - De beste female metalband worden en een optreden tijdens Femal Metal Evenent (FEMME) in oktober in Eindhoven. Dat stond er zaterdagavond op het spel bij muziekwerkplaats Popei in Eindhoven. Er deden bands uit vijf verschillende landen mee aan de halve finale.

De wedstrijd had voorrondes in Finland, Malta, België, Duitsland en Nederland. Na die vijf voorrondes werd in jongerencentrum Todo in Best de halve finale gehouden. Vijf bands bleven over die streden voor twee plekken op het evenement waar het allemaal om te doen is. De finale werd vond zaterdag plaats in Popei in Eindhoven.

Sounds of September uit Estland was volgens de jury de winnaar. Mir Zur Feier uit Duitsland was bij het publiek favoriet. Beide bands mogen van 12 tot 14 oktober op het FemME Metal Event spelen.