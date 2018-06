Cairoli profiteert van afwezigheid Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff negende

OTTOBIANO - Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Heesch is zondagmiddag als negende geëindigd in de eerste manche van de MXGP in Italië. Jeffrey Herlings ontbrak op het circuit van Ottobiano vanwege een sleutelbeenbreuk.

Antonio Cairoli profiteerde optimaal van de afwezigheid van de Brabantse WK-leider. De Italiaan pakte de kopstart en reed daarna onbedreigd naar de zege.

