Heb jij zonnepanelen? Binnenkort leveren ze je minder geld op

EINDHOVEN - Het is inmiddels een bekend gezicht: daken vol met zonnepanelen. Ook in Brabant, waar de provincie het klimaat een warm hart toedraagt. Toch leveren die zonnepanelen je binnenkort minder geld op. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil namelijk de huidige zonnepanelen-regelingen per 2020 veranderen. Dat heeft gevolgen voor wie nu zo’n installatie op ’t dak heeft of overweegt het aan te schaffen.

De kosten van de panelen zijn best hoog, tussen de 3.000 en 10.000 euro. Toch kopen veel Brabanders ze, omdat dat geld ook weer terugverdiend kan worden. Allereerst omdat je door het zelf opwekken van energie minder stroom hoeft te ‘kopen’ van je energiebedrijf. Maar ook omdat de te veel opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het energienet. En die stroom mag je aftrekken van je verbruik.

Dat systeem, de salderingsregeling, gaat per 2020 op de schop. Er komt een ‘terugleversubsidie’ voor in de plaats, waarbij je als burger met zonnepanelen een klein beetje subsidie krijgt op de stroom die je opwekt. Hoe die regeling er precies uit komt te zien, wordt nog bedacht. Maar zeker is al wel dat je je kostbare panelen minder snel zult terugverdienen. Nu lukt dat gemiddeld in een jaar of 4, minister Wiebes vindt dat je daar best 7 jaar over mag doen, en verlaagt dus het bedrag dat de overheid bijlegt.